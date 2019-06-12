Число жертв пожара в психбольнице Одессы увеличилось

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник вечером в Одесском областном медицинском центре психического здоровья произошел пожар, погибли шесть человек, в том числе медсестра, еще шестерых пациентов госпитализировали. Полиция завела уголовные дела. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил премьеру Владимиру Гройсману создать госкомиссию по расследованию причин пожара.

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Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство": погибла медсестра и пятеро пациентов.

По одной из версий, огонь мог возникнуть по вине пациентов: у них были спички и сигареты. Также есть предположение, что виновницами могли оказаться и сотрудницы лечебницы, которые находились на работе в состоянии алкогольного опьянения.

В местной полиции исключили версию поджога, но считают, что "пожар мог начаться из-за человеческого фактора".

В Одесской области 12 июня объявлено днем ​​траура по погибшим.

© Sputnik / Шушаник Саргсян Пожарная безопасность

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