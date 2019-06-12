Подростки в масках напали на продавщицу и ограбили ларек в Кишиневе

Напавшие на продавщицу подростки ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные деяния.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Сотрудники полиции столичного сектора Рышкановка задержали двух подростков, ограбивших ларек в Кишиневе. Об этом сообщили в среду в управлении полиции молдавской столицы.

Преступление было совершено 10 июня на улице Тудора Владимиреску.

"Двое злоумышленников в масках проникли в палатку, выломав дверь, напали на продавщицу, забрали деньги и сигареты, а после покинули место преступления", - говорится в сообщении.

Правоохранители подсчитали, что ущерб от их действий составляет около 6 тысяч леев.

В процессе расследования полиции удалось установить личности злоумышленников. Ими оказались кишиневские подростки 13 и 14 лет. После задержания их доставили на допрос в инспекторат полиции.

"Подростки признали свою вину. Это уже не первое нарушение. Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные деяния", - добавили в полиции.

На них открыли уголовное дело, по которому подозреваемым грозит от 5 до 7 лет лишения свободы. Во время следствия подростки будут находиться на свободе.

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