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Страшное ДТП в Кишиневе: автомобиль наехал на пешеходов на остановке, есть жертвы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Несколько человек пострадали, а один погиб в результате аварии в одном из столичных секторов.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Кошмарное ДТП произошло утром в среду на Ботанике: на пересечении улиц Сармизеджетуса и Бутукулуй автомобиль Toyota вылетел на тротуар возле остановки общественного транспорта и наехал на пешеходов.

"Автомобиль врезался в нескольких человек. Погиб 55-летний мужчина. Он скончался на месте. Также пострадали мать и ребенок. Женщину доставили в больницу скорой помощи, а малыша - в детскую больницу имени В. Игнатенко", - заявила Sputnik пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

По ее словам, за рулем машины находился 22-летний кишиневец. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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