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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Кишиневе после наезда автомобиля

© Photo: Ghena Freeptuleac‎ / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
Происшествия
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Черепно-мозговая травма, переломы ног - с такими травмами доставили в больницу жертв страшного ДТП в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Состояние двух пострадавших, доставленных в кишиневскую больницу скорой помощи после наезда автомобиля на людей, стабильное, заявил корреспонденту Sputnik руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра медицины скорой помощи Игорь Куров.

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Кошмарное ДТП произошло в среду на Ботанике: на пересечении улиц Сармизеджетуса и Бутукулуй автомобиль Toyota вылетел на тротуар возле остановки общественного транспорта и наехал на пешеходов. В результате скончался 55-летний мужчина, пострадали трое человек.

"Мужчина и женщина находятся у нас в зоне стабилизации в департаменте скорой помощи. Женщина с черепно-мозговой травмой с ассоциированными переломами нижних конечностей. У мужчины перелом правой ноги. Их состояние врачи стабилизировали", - сказал Куров. 

Авария на перекрестке улиц Армянская и 31 августа 1989
© Sputnik / Rodion Proca
Авария в Кишиневе: от сильного столкновения авто перевернулось - фото

Оба пациента находятся в сознании.

Что касается третьего пострадавшего, 2-летнего ребенка, то его госпитализировали в детскую больницу имени В. Игнатенко.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати ранее заявила Sputnik, что за рулем автомобиля находился 22-летний кишиневец. Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняют полицейские. Открыто уголовное дело.

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