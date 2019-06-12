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Автомобиль патрульной полиции

Полиция открыла уголовное дело по факту наезда автомобиля на пешеходов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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После трагического ДТП скончался 55-летний мужчина, трое человек, в том числе двухлетний ребенок, попали в больницу.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Полиция Кишинева открыла уголовное дело по факту аварии, когда в результате наезда автомобиля на пешеходов скончался один человек и пострадали трое. Об этом сообщили в среду в столичном управлении полиции. 

© Photo: Ghena Freeptuleac‎ / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
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Кошмарное ДТП произошло утром в среду на Ботанике: на пересечении улиц Сармизеджетуса и Бутукулуй автомобиль Toyota вылетел на тротуар возле остановки общественного транспорта и наехал на пешеходов. В результате скончался 55-летний мужчина, пострадали трое человек.

"Toyota, за рулем которой был 22-летний водитель, вылетела на тротуар, где находится остановка общественного транспорта, сбив стоявших там людей. Обстоятельства произошедшего еще предстоит установить", - говорится в сообщении полиции.

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Среди пострадавших – мужчина, 36-летняя женщина, а также 2-летний ребенок, которых госпитализировали.

"По факту произошедшего открыто уголовное дело", - заключили в полиции. 

Авария в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно статье 264 Уголовного кодекса РМ, водителю может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра медицины скорой помощи Игорь Куров заявил Sputnik, что врачи стабилизировали состояние мужчины и женщины, которых доставили в больницу скорой помощи после аварии. Оба пациента – в сознании.

У женщины первоначальный осмотр показал наличие черепно-мозговой травмы с ассоциированными переломами нижних конечностей, а у мужчины - перелом правой ноги.

Двухлетний ребенок госпитализирован в детскую больницу имени В. Игнатенко.

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