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Inspectoratul Național de Patrulare al IGP

В Кишиневе сбили человека: водитель хотел скрыться, но ему не позволили

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Водитель попытался скрыться с места ДТП, но после того, как ему это не позволили побежал оказывать помощь пострадавшему.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. В столице на улице Болгарской, 78 сбили пешехода. Об этом инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях. 

"Водитель на большой скорости сбил пешехода. Сразу после этого он хотел покинуть место происшествия, но оказавшиеся рядом прохожие перекрыли ему дорогу. Тогда водитель вышел из машины и стал оказывать первую помощь пострадавшему", -  отметил автор поста.

Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердили в пресс-службе Кишиневской полиции.

"Да, такой случай у нас зарегистрирован. Он произошел 12 июня около 11.20. Все произошло на улице Болгарской на пересечении с улицей митрополит Варлаам. Автомобиль марки BMW, за рулем которого был водитель 22 лет, сбил 41-летнему мужчину. Пешеход серьезно не пострадал, на месте происшествия он не стал предъявлять претензий водителю", - уточнила пресс-секретарь Кишиневской полиции Наталия Стати.

Она добавила, что в любом случае пострадавшему еще предстоит пройти экспертизу, которая установит степень тяжести полученных травм.

Водителю за нарушение грозит 6 штрафных пунктов.

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Теги:
Кишинев, дтп


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