Задержания и обыски в Молдове: прокуроры предоставили подробности

Проверки связаны с уголовным делом по факту контрабанды товаров широкого профиля, в том числе запрещенных.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Конфискация материальных ценностей практически на четыре миллиона леев – таков итог обысков, которые провели прокуроры и сотрудники Таможенной службы.

Проверки связаны с уголовным делом по факту контрабанды товаров широкого профиля, в том числе запрещенных.

Среди подозреваемых – двое жителей Кишинева в возрасте 40 и 45 лет, отметили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. Наблюдение за фигурантами велось на протяжении четырех месяцев. Сотрудникам правоохранительных органов удалось собрать достаточно сведений для того, чтобы начать спецоперацию по задержанию и обыскам.

"Товар закупался на Украине и завозился в страну незаконным путем. Затем продукция распределялась по торговцам в Кишиневе. Первое задержание произошло на складе, который содержал организатор криминальной группировки, прямо во время разгрузки контрабандных товаров", - сообщили в прокуратуре.

В ходе обысков обнаружены целые партии аппаратов и аксессуаров для личного ухода, обувь, батареи и кабеля. При этом на продукцию не было никакой документации. Затем сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства лидера группировки, а также в трех торговых точках в столице, где также нашли контрабандные товары.

"Среди обнаруженных товаров были и инсектициды, которые входят в категорию продуктов, которые могут импортироваться только при наличии специальной авторизации", - отметили в прокуратуре.

Проверки прошли как в магазинах, так и на складах еще двух экономических агентов, которые, как стало известно, заказывали и покупали товары, ввезенные контрабандой.

"Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит им грозит до 10 тюрьмы. Следствие продолжается", - заключили в прокуратуре.

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