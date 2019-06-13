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Золотая цепочка

Двое злоумышленников сорвали с пенсионерки золотую цепочку - видео

© Sputnik / Владимир Вяткин
Происшествия
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Ранее молодые люди уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Чеканские полицейские задержали двух кишиневцев, сознавшихся в грабеже. Это 16-летний подросток и 25-летний молодой человек.

Преступление они совершили 11 июня на улице Джинта Латинэ.

"Они сорвали золотую цепочку, после чего скрылись в неизвестном направлении. Женщина в возрасте 65 лет сразу же позвонила в специализированную службу "112", и на место происшествия прибыли полицейские сектора Чеканы", - говорится в сообщении управления полиции молдавской столицы.

Через некоторое время злоумышленников задержали и доставили на допрос, в ходе которого молодые люди сознались в содеянном.

"Это не первое их нарушение. Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления", - добавили в полиции.

По факту случившегося открыто уголовное дело. Молодым людям грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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