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Автомобиль полиции

Смертельная авария: на Ботанике сбили двух человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Поисками водителя занимается полиция, потому что ему удалось скрыться с места аварии, несмотря на попытки очевидцев ДТП его задержать.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. На бульваре Дачия произошла трагическая авария – автомобиль сбил двух человек, один из них скончался на месте. 

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По информации правоохранительных органов, речь идет об автомобиле Toyota. Погибший – 23-летний молодой человек, а несовершеннолетняя девушка до приезда медиков была в сознании, однако подняться с проезжей части самостоятельно не могла. Ее госпитализировали в Центр матери и ребенка.

По предварительным данным, водителя пытались задержать очевидцы случившегося, но ему удалось выбежать из машины и скрыться с места ДТП.

По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Согласно статистике, бульвар Дачия – самая опасная улица в молдавской столице. За один только 2018 год там произошли 69 серьезных аварий, в которых семь человек погибли и 83 получили тяжелые травмы.

Для сокращения количества аварий в этой части города Автомобильный клуб Молдовы совместно с Программой развития ООН (ПРООН) реализует проект по адаптации пешеходных переходов к требованиям безопасности участников дорожного движения.

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