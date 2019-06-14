Смертельный прыжок: трагедия произошла на Кучурганском водохранилище

Мост, соединяющий пляж и город Днестровск, по словам специалистов, стал любимым местом для экстремальщиков.

ТИРАСПОЛЬ, 14 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. Алкоголь сыграл злую шутку c молодым человеком – воодушевленный спиртными напитками, он решил испытать свою удаль и нырнуть с высоты.

"Прыжок стал роковым для 30-летнего жителя села Незавертайловка. Днем сельчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прыгнул с моста в канал. На поверхности воды сам больше не появился", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Все происходило на глазах старшего брата. Мужчина нырнул следом и через какое-то время вытащил на берег тело родственника уже без признаков жизни.

Кучурганское водохранилище, оно же – Днестровский лиман. Для того чтобы попасть на пляж, отдыхающим необходимо перейти технологический канал Молдавской ГРЭС по мосту.

"К сожалению, он давно стал не только сооружением для перемещения, но и излюбленным местом экстремального развлечения", - отметили специалисты.

Высота моста около двух с половиной метров, глубина канала – до трех метров. С него в воду прыгают и взрослые, и подростки.

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