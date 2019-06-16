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Озеро. Архивное фото

Трагедия на воде: четверо человек утонули в Молдове в выходные

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Смертельные случаи произошли в трех районах страны.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Четверо человек утонули в эти выходные в различных водоемах страны. Информацию подтвердила в воскресенье корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

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"Действительно, утонули четверо человек. Это случаи в районах Унгень, Бричень и Дубэсарь", - пояснила Пушкашу. 

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Первый эпизод произошел в селе Грэсень Унгенского района днем в субботу. Несколько молодых людей обратились за помощью спасателей, сообщив, что их друг не выплыл на поверхность.

В этом же районе произошла и другая трагедия. В реке Рэут утонул 8-летний мальчик. Родители заметили, что вещи ребенка лежат на берегу, а его нет. После поисков водолазы нашли бездыханное тело мальчика в воде.

В Бричанском районе утонул мужчина, личность которого еще предстоит установить.

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В селе Моловата Ноуа Дубоссарского района произошло другое ЧП – в Днестре утонул 37-летний мужчина. По предварительной информации, он собирался на рыбалку, но живым домой не вернулся. Его тело нашли спасатели.

Основные правила безопасности 

В ГИЧС подчеркнули — чтобы снизить риск возможного ЧП такого рода, нужно следовать ряду простых правил:

  • следите за детьми поблизости, когда заходите в воду или находитесь вблизи; 
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  • не купайтесь ночью или после употребления спиртных напитков;
  • купаясь, не взбирайтесь на различные объекты;
  • если вы не умеете плавать, не входите в воду в одиночестве и не идите туда, где глубина превышает уровень вашего пояса;
  • зовите на помощь, когда чувствуете, что находитесь в опасности или становитесь свидетелем того, как кто-то тонет;
  • плавайте только в водоемах, которые соответствующим образом подготовлены.
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