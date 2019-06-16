Массовое отравление после поминок в Сороках: 13 человек попали в больницу

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Тринадцать человек госпитализированы после пищевого отравления на поминках в селе Холошница Сорокского района, пишет местная газета Observatorul de Nord.
По информации источника, данные подтвердили в Центре общественного здоровья этого района.
"Пациентов консультируют эпидемиологи, которые поставят диагноз. Первые симптомы – температура 38,5, тошнота, рвота, боли в животе – говорят о пищевом отравлении. Глава Центра общественного здоровья занимается экономическим агентом, готовившим еду", - заявил изданию медик-эпидемиолог Николае Горчински.
По его словам, предстоит изучить меню, продукты и взять пробы для анализа, если это будет возможно.
Сообщается, что еду готовил один из ресторанов Дрокии.
Госпитализированные люди сообщили, что ели куриное мясо, голубцы, блины и салат с майонезом. Среди попавших в больницу есть два подростка 13 и 15 лет.
Не исключено, что экономического агента оштрафуют.
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