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Скорая помощь

Массовое отравление после поминок в Сороках: 13 человек попали в больницу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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По словам эпидемиолога, предстоит изучить меню, продукты и взять пробы для анализа - если это окажется возможным.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Тринадцать человек госпитализированы после пищевого отравления на поминках в селе Холошница Сорокского района, пишет местная газета Observatorul de Nord.

По информации источника, данные подтвердили в Центре общественного здоровья этого района.

"Пациентов консультируют эпидемиологи, которые поставят диагноз. Первые симптомы – температура 38,5, тошнота, рвота, боли в животе – говорят о пищевом отравлении. Глава Центра общественного здоровья занимается экономическим агентом, готовившим еду", - заявил изданию медик-эпидемиолог Николае Горчински. 

Больница. Архивное фото
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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По его словам, предстоит изучить меню, продукты и взять пробы для анализа, если это будет возможно.

Сообщается, что еду готовил один из ресторанов Дрокии.

Госпитализированные люди сообщили, что ели куриное мясо, голубцы, блины и салат с майонезом. Среди попавших в больницу есть два подростка 13 и 15 лет.

Не исключено, что экономического агента оштрафуют.

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