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Международный аэропорт Кишинева

Полиция проверяет сообщение о бомбе в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Очевидцы сообщают, что из здания воздушной гавани эвакуировали всех людей. У аэропорта дежурят несколько автомобилей полиции.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в Международном аэропорту Кишинева. Информацию об этом подтвердила Sputnik пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.

"Действительно было сообщение о бомбе в аэропорту. Ведомства еще проводят там проверку", - сказала Новицки. 

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Очевидцы сообщают, что из здания воздушной гавани эвакуировали всех людей.

У аэропорта дежурят несколько автомобилей полиции.

Согласно данным информационного табло, задерживаются пять рейсов на прилет и три на вылет. Среди них самолеты из Венеции, Афин, Дублина, Болоньи, Тель-Авива, а также борты в Болонью, Лондон и Москву.

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