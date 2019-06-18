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Пешеход, сбитый утром в Кишиневе, скончался

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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За прошедшие сутки в столице произошло 34 ДТП, в результате которых два человека пострадало и один погиб.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Пешеход, сбитый автомобилем утром на улице Гренобле скончался по пути в больницу.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Страшное ДТП в Кишиневе: автомобиль наехал на пешеходов на остановке, есть жертвы

Как сообщили в пресс-службе Кишиневской полиции, инцидент случился 18 июня в 8.10.

На место ДТП для выявления всех обстоятельств происшествия выехала оперативная группа.

"За рулем автомобиля марки BMW, который сбил пешехода, был 21-летний водитель. Пострадавшая - 61-летняя женщина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее забрал экипаж скорой помощи, но по пути в больницу она скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении ведомства.

Аварийный перекресток в Кишиневе: два серьезных ДТП за три дня>>>

Открыто уголовное дело, полиции предстоит выяснить все обстоятельства.

Как отметили в ведомстве, за последние сутки в Кишиневе произошло 34 аварии, в которых пострадало два человека и один погиб.

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Теги:
Кишинев, дтп


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