Последствия ливня в Кишиневе: затопленные улицы и поломанные деревья

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Сильные грозовые дожди, обрушившиеся на центральные районы Молдовы, особенно сильно затронули Кишинев. Пользователи соцсетей выкладывают фотографии и видео последствий разгулявшейся стихии.
Некоторые подземные переходы и улицы в столице превратились в полноводные реки. А Мунчештское шоссе было похоже на канал для крупных лодок - автомобили просто затапливало на проезжей части. В некоторых районах столицы выпал град, поломаны молодые деревья, в многоквартирных домах шквалистым ветром вынесены окна.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует во вторник до полуночи.
"В указанный период ожидаются грозы, местами ливни (15-45 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы. Кроме того, вынесено и гидрологическое предупреждение на 18-19 июня.
В связи с прогнозируемыми кратковременными дождями, местами сильными, на отдельных малых реках и водотоках возможен подъем уровня воды на 0,5 – 1 метра, местами - формирование интенсивного местного склонового стока.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK