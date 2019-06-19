Стоять, не бояться: сегодня в Приднестровье взвоют сирены

В среду, 19 июня, в 16:45 в Приднестровье будет проведён запуск сирен оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Сегодняшний день заставит поволноваться жителей Приднестровья. Особенно тех, кто не следит за новостями.

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Дело в том, что в среду, 19 июня, в Приднестровье пройдет проверка уличных сирен.

Звуковые сигналы на протяжении минуты услышат во всех городах и районах региона, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

С помощью уличной сирены специалисты оповещают население при угрозах и непредвиденных ситуациях.

Благодаря своевременному уведомлению каждый житель Приднестровья сможет обеспечить собственную безопасность и помочь близким.

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Во время проверки звуковой сирены спасатели просят всех сохранять спокойствие.

Что делать, если вы услышали звуки сирены:

1. Ни в коем случае не паникуйте.

2. Не покидайте то место, где вы находитесь.

3. Включите, если это возможно, радио или телевизор. В случае ЧС вы будете оповещены через СМИ.

4. Если вы не дождались оповещения по радио и ТВ, заходите на сайт МВД Приднестровья.

5. Если никаких оповещений и инструкций нет, значит, это учебная тревога.

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