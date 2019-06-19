Стоять, не бояться: сегодня в Приднестровье взвоют сирены

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Сегодняшний день заставит поволноваться жителей Приднестровья. Особенно тех, кто не следит за новостями.
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Дело в том, что в среду, 19 июня, в Приднестровье пройдет проверка уличных сирен.
Звуковые сигналы на протяжении минуты услышат во всех городах и районах региона, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.
С помощью уличной сирены специалисты оповещают население при угрозах и непредвиденных ситуациях.
Благодаря своевременному уведомлению каждый житель Приднестровья сможет обеспечить собственную безопасность и помочь близким.
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Во время проверки звуковой сирены спасатели просят всех сохранять спокойствие.
Что делать, если вы услышали звуки сирены:
1. Ни в коем случае не паникуйте.
2. Не покидайте то место, где вы находитесь.
3. Включите, если это возможно, радио или телевизор. В случае ЧС вы будете оповещены через СМИ.
4. Если вы не дождались оповещения по радио и ТВ, заходите на сайт МВД Приднестровья.
5. Если никаких оповещений и инструкций нет, значит, это учебная тревога.
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