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Стоять, не бояться: сегодня в Приднестровье взвоют сирены

© Sputnik / Irina Leahova
Происшествия
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В среду, 19 июня, в 16:45 в Приднестровье будет проведён запуск сирен оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Сегодняшний день заставит поволноваться жителей Приднестровья. Особенно тех, кто не следит за новостями.

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Дело в том, что в среду, 19 июня, в Приднестровье пройдет проверка уличных сирен.

Звуковые сигналы на протяжении минуты услышат во всех городах и районах региона, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

С помощью уличной сирены специалисты оповещают население при угрозах и непредвиденных ситуациях.

Учебная тревога в Кишиневском аэропорту
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Учебная тревога в Кишиневском аэропорту

Благодаря своевременному уведомлению каждый житель Приднестровья сможет обеспечить собственную безопасность и помочь близким.

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Во время проверки звуковой сирены спасатели просят всех сохранять спокойствие.

Что делать, если вы услышали звуки сирены:

1. Ни в коем случае не паникуйте.
2. Не покидайте то место, где вы находитесь.
3. Включите, если это возможно, радио или телевизор. В случае ЧС вы будете оповещены через СМИ.
4. Если вы не дождались оповещения по радио и ТВ, заходите на сайт МВД Приднестровья.
5. Если никаких оповещений и инструкций нет, значит, это учебная тревога.

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Теги:
запуск, сирены, Приднестровье


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