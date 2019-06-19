Опиум от народа: жительница села Бардар выращивала мак под виноградником

Сотрудники полиции пресекли деятельность предприимчивой жительницы Яловенского района, которая, по данным следствия, выращивала мак с целью его реализации для переработки в наркотические вещества.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. В рамках спецоперации "Мак - 2019" сотрудники полиции Инспектората Буюкан изъяли у жительницы села Бардар Яловенского района 73 маковых куста. По предварительным данным следствия, женщина выращивала мак не для его использования в кулинарных целях, а для того, чтобы реализовать торговцам наркотиками.

Женщина выращивала маковые кусты под виноградником. Бдительные соседи сообщили об этом в полицию.

Находку отправили в криминалистическую лабораторию на экспертизу. Если вина подозреваемой будет доказана в суде, ей грозит от 1 до 6 лет тюремного заключения.

Спецоперация столичной полиции проводится для выявления граждан страны, которые реализуют наркотические вещества натурального, растительного происхождения. Сотрудники правоохранительных органов просят обращаться граждан, которые располагают информацией о незаконном выращивании по соседству конопли или мака, по единому номеру 112.

Когда "синтетика" преобладает

По словам врача-нарколога, психиатра Лилии Федоровой, сегодня в Молдове наркотическая зависимость приобретает опасные формы. Это происходит потому, что в республике употребляют больше синтетических наркотиков, которые вызывают зависимость мгновенно. Деградация личности происходит за считанные недели, психика человека "ломается" на глазах.

"Очень быстро тот, кто употребляет такие наркотики, становится душевнобольным человеком. Люди с такой степенью наркозависимости тяжелее лечатся, им сложнее помочь. Они должны получить помощь специалистов, пока мы еще в состоянии ее предоставить, чтобы не было поздно", - сказала Федорова.

Нарколог утверждает, синтетические наркотики разрушают ментальные, когнитивные, эмоциональные данные личности, человек превращается в малосоображающее существо, основной целью жизни которого становится поиск очередной дозы.

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