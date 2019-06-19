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В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома

В городе Атаки рухнула часть девятиэтажного дома - видео

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Происшествия
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Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (1)
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По счастливой случайности, после обрушения дома нет ни одного погибшего.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Часть девятиэтажного жилого дома рухнула в городе Атаки Окницкого района. По словам представителя Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, 48 семей были эвакуированы.

Люди, которые проживали в доме, размещены у родственников, а также в местном детском саду, который оборудуют под лагерь временного проживания.

Инцидент произошел около 21.30 в среду 19 июня.

К счастью, никто не пострадал.

Информацию подтвердили в Северном агентстве по техническому надзору.

Мнение архитектора Евгения Смолина об обрушении здания.

Президент Молдовы в своей страничке в соцсетях сообщил, что в связи с обрушением срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей", - подчеркнул глава государства.

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Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (1)

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Теги:
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