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В Атаках рухнула часть девятиэтажного домаВ Атаках рухнула часть девятиэтажного дома

Причиной обрушения дома в Атаках мог стать подмытый фундамент – эксперт

© Photo: DSE © Photo: DSE
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Происшествия
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Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (4)
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По мнению архитектора, не исключено, что с годами могли произошли изменения в почвах, на которых построено здание.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Возможной причиной обрушения части девятиэтажного дома в Атаках могла стать нестабильность почв, на которые опирается фундамент дома, считает архитектор Евгений Смолин.

В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома
© Photo: Facebook / Dodon Igor
В городе Атаки рухнула часть девятиэтажного дома - видео

В комментарии для Sputnik Молдова эксперт предположил, что со временем произошли геологические изменения, которые и привели к неустойчивости здания. Такое могло произойти, например, если под почвами оказывается обширный песчаный слой.

"Возможно, в свое время была недостаточно хорошо сделана "геология", - предположил архитектор.

Он допускает, что, если под фундаментом могли быть "песчаные реки",

В таком случае, "со временем подмыло фундамент, песок мог уйти оттуда, уйти в карстовые пустоты. Это могло годами происходить", - сказал эксперт.

Вечером в среду, 19 июня, обрушилась часть девятиэтажного жилого дома в городе Атаки Окницкого района. По словам представителя Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, 48 семей были эвакуированы, погибших и пострадавших нет.

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Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (4)
Теги:
Катастрофа


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