Причиной обрушения дома в Атаках мог стать подмытый фундамент – эксперт

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Возможной причиной обрушения части девятиэтажного дома в Атаках могла стать нестабильность почв, на которые опирается фундамент дома, считает архитектор Евгений Смолин.
В комментарии для Sputnik Молдова эксперт предположил, что со временем произошли геологические изменения, которые и привели к неустойчивости здания. Такое могло произойти, например, если под почвами оказывается обширный песчаный слой.
"Возможно, в свое время была недостаточно хорошо сделана "геология", - предположил архитектор.
Он допускает, что, если под фундаментом могли быть "песчаные реки",
В таком случае, "со временем подмыло фундамент, песок мог уйти оттуда, уйти в карстовые пустоты. Это могло годами происходить", - сказал эксперт.
Вечером в среду, 19 июня, обрушилась часть девятиэтажного жилого дома в городе Атаки Окницкого района. По словам представителя Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, 48 семей были эвакуированы, погибших и пострадавших нет.
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