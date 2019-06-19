Жертв в Атаках не было, так как спасатели успели вывести людей из здания

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Благодаря оперативной работе спасателей удалось избежать жертв в городе Атаки, где сегодня вечером обрушилась часть девятиэтажного дома.

При обнаружении первых тревожных признаков было принято решение об эвакуации, и всех людей успели вывести до того, как здание рухнуло.

По сообщению генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), в городе Атаки по улице Приетения, 153, полностью, с 1 по 9 этаж обвалился подъезд девятиэтажного жилого дома.

Мэр Атак Василе Трагира заявил, что решение об эвакуации было оперативно принято на местном уровне, когда было установлено, что дом находится в аварийном состоянии. Эвакуация началась в 18.00, а дом рухнул через несколько часов, в 21.20.

Благодаря оперативной работе спасателей, удалось вывести всех людей, пострадавших нет. По данным ГИЧС, эвакуированы 46 человек, в том числе 11 детей.

На месте находятся врачи, спасатели и пожарные разбирают завалы, чтобы убедиться, что под ними нет людей, сообщила Sputnik Moldova пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

Вокруг места обрушения установлено полицейское оцепление. Спасательной операцией на месте происшествия руководит начальник ГИЧС Михаил Харабаджиу.

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