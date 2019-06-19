Додон и Санду: всем, кто остался без жилья в Атаках, окажем помощь

Власть оперативно отреагировала на обрушение дома в городе Атаки, где остались без жилья десятки человек.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Всем, кто оказался в беде после обрушения многоэтажного дома в Атаках, государство окажет помощь. Об этом заявили президент РМ Игорь Додон и премьер-министр Майя Санду вечером в среду.

Глава государства отметил оперативную работу всех задействованных структур, благодаря которым удалось избежать трагедии.

"Только что в Атаках рухнула часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей... Все районные службы были подняты по тревоге. Поможем всем, кто остался без крыши над головой. Обещаю", - написал глава государства в Facebook.

Мэр Атак Василе Трагира заявил, что на местном уровне ранее была сформирована комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая и решила эвакуировать жильцов аварийной девятиэтажки.

Премьер-министр Майя Санду сообщила на своей странице в Facebook, что ситуация в Атаках будет рассмотрена завтра, в четверг, кабинетом министров.

"Завтра, на заседании правительства, мы обсудим условия поддержки людей, которые пострадали и остались без жилья, а также инициируем расследование причин обрушения дома", - написала она.

Вечером в среду, 19 июня, обрушилась часть девятиэтажного жилого дома в городе Атаки Окницкого района. По словам представителя Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, 48 семей были эвакуированы, погибших и пострадавших нет.

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