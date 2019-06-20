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Смартфон.

Назад в 90-е: в Кишиневе орудовала банда похитителей смартфонов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Подростки словно застряли во времени "шальных" 90-х. Они подбегали к жертве и избивали ее, после чего забирали все самое ценное и скрывались с места преступления.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Сотрудникам полиции удалось задержать в Кишиневе членов преступной группировки, которые на протяжении нескольких месяцев грабили жителей столицы прямо посреди улиц.

По данным следователей, молодые люди вели себя, как в фильмах из 90-х годов: втроем нападали на жертву, жестоко избивали, забирали телефоны, деньги и украшения, а затем быстро ретировались с места преступления.

Подростковая преступность
© Photo: BT
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Задержанные молодые люди - уроженцы Шолданештского района Молдовы. По данным столичной полиции, изощренные ограбления они совершали в столичном секторе Буюканы. Пока следователями на основании показаний свидетелей установлена их причастность к 4 таким правонарушениям.

Потенциальную жертву подростки 17 и 18 лет выбирали просто - они  сидели на террасах кафе и увеселительных заведений, а затем следовали по пятам клиента, уходящего в одиночку. Через несколько минут они определяли наиболее безлюдное место и грабили человека. Добычу они сбывали в ломбардах. Однако не учли, что одно из их "художеств" попало на камеры наружного видеонаблюдения. 

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По данным следствия, сумма материального ущерба ограбленных составляет более 19 тысяч леев. Банду похитителей смартфонов и других ценностей задержали на 72 часа. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет с возмещением материального ущерба жертвам ограблений.

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Теги:
задержание, полиция, расследование, грабежи, подростки


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