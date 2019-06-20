17:03 20 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.40
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.69
Поиск
Река, архивное фото

Трагедия на Днестре: в реке утонул молодой человек

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
Получить короткую ссылку
110 0 0

Подобный случай не первый и за нынешний купальный сезон, только в приднестровском регионе за июнь месяц еще двое человек не вернулись домой.

ТИРАСПОЛЬ, 20 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. Трагедия случилась в 50-ти метрах от разрешенной зоны отдыха – пляжа "Сократ" в Тирасполе. В Днестре тонули два человека. Лишь одного удалось спасти.

"Услышав крики о помощи очевидцев, спасатели вытащили женщину на берег и нырнули за мужчиной. К поискам подключились и водолазы", - рассказали в МВД Приднестровья.

На четырехметровой глубине специалисты искали утонувшего несколько часов. Тело мужчины так и не было найдено. Известно, что им оказался 28-летний житель Тирасполя.

Люди отдыхают на пляже
© Sputnik / Yana Zaharova
В двух кишиневских озерах утонули люди: полиция представила подробности

С начала 2019 года в водоемах приднестровского региона утонули уже девять человек. За купальный сезон это третий подобный трагический случай. Чаще всего ЧП происходят в неустановленных для отдыха и купания местах. И в большинстве случаев смертельный исход постигает людей, которые пренебрегли правилами безопасности и позволили себе войти в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия в Ниспоренах: девятилетний мальчик утонул в сельском водоеме>>>

Спасатели снова напоминают о правилах безопасности у воды. Не следует искушать судьбу и укорачивать жизнь.

Что делать, если на ваших глазах тонет человек?

  • Подплывать опасно - человек в панике может потянуть вслед за собой.
  • Нельзя позволять хвататься за вас.
  • Помогать пострадавшему надо так, чтобы его дыхательные органы находились над поверхностью воды.
  • Если доставленный на берег находится в бессознательном состоянии, необходимо освободить его дыхательные пути от воды.
  • Особенно внимательно нужно следить за детьми: известны случаи, когда малыши захлебывались водой даже на мели. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

На Кучурганском водохранилище случилась трагедия
Спасая тонувших девочек, вызвавшиеся на помощь оказались подо льдом
На Днестре тонут люди
Теги:
Днестр, трагедия, утонул, утопающий, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Люди спасаются от жары в Кишиневе.
Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх в Минске

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться