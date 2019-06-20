Трагедия на Днестре: в реке утонул молодой человек

Подобный случай не первый и за нынешний купальный сезон, только в приднестровском регионе за июнь месяц еще двое человек не вернулись домой.

ТИРАСПОЛЬ, 20 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. Трагедия случилась в 50-ти метрах от разрешенной зоны отдыха – пляжа "Сократ" в Тирасполе. В Днестре тонули два человека. Лишь одного удалось спасти.

"Услышав крики о помощи очевидцев, спасатели вытащили женщину на берег и нырнули за мужчиной. К поискам подключились и водолазы", - рассказали в МВД Приднестровья.

На четырехметровой глубине специалисты искали утонувшего несколько часов. Тело мужчины так и не было найдено. Известно, что им оказался 28-летний житель Тирасполя.

С начала 2019 года в водоемах приднестровского региона утонули уже девять человек. За купальный сезон это третий подобный трагический случай. Чаще всего ЧП происходят в неустановленных для отдыха и купания местах. И в большинстве случаев смертельный исход постигает людей, которые пренебрегли правилами безопасности и позволили себе войти в воду в состоянии алкогольного опьянения.

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Спасатели снова напоминают о правилах безопасности у воды. Не следует искушать судьбу и укорачивать жизнь.

Что делать, если на ваших глазах тонет человек?

Подплывать опасно - человек в панике может потянуть вслед за собой.

Нельзя позволять хвататься за вас.

Помогать пострадавшему надо так, чтобы его дыхательные органы находились над поверхностью воды.

Если доставленный на берег находится в бессознательном состоянии, необходимо освободить его дыхательные пути от воды.

Особенно внимательно нужно следить за детьми: известны случаи, когда малыши захлебывались водой даже на мели.

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