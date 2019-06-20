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В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома

Причины обрушения дома в Атаках - что говорят спасатели и президент Молдовы

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Происшествия
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Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (5)
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Начальник Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михаил Харабаджиу рассказал о причинах обрушения подъезда многоквартирного дома в Атаках - на место происшествия прибыл президент Молдовы Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Причиной обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома в Атаках не мог быть взрыв бытового газа или боеприпасов, об этом заявил глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Михаил Харабаджиу. 

В Атаках сейчас находится с экстренным визитом президент страны Игорь Додон. Начальник Генинспектората по чрезвычайным ситуациям сообщил главе государства, что причиной обрушения части многоквартирного дома могли стать дефекты в конструкции жилого дома. 

"Истинных причин мы точно не знаем. Специалисты-строители должны их установить и сообщить нам. Но с точностью можем сказать, что это не был взрыв газа или боеприпасов. Скорее всего, сама конструкция не соответствовала критериям безопасности, была ненадежной", - заявил Харабаджиу. 

Президент страны пообщался с людьми, оставшимися без крыши над головой, и сообщил им, что вопрос о предоставлении им нового жилья уже обсуждался с премьер-министром Майей Санду.

"Сегодня с утра провел переговоры с премьером, решили рассмотреть все возможности по предоставлению жилья пострадавшим", - подчеркнул Додон. 

Глава государства поручил начальнику ГИЧС срочно проверить все дома поблизости и выяснить, не существует ли риска повторного обрушения.

"По предварительным оценкам, причин было несколько, в том числе сдача дома в эксплуатацию с нарушениями, постоянное скопление воды в подвале и несанкционированные изменения конструкции дома – частичный разбор несущих стен некоторыми жильцами", - написал Додон на своей странице в Facebook.

 "Представители местных органов власти должны срочно представить список домов, где необходимо провести инспекцию. В первую очередь должны быть проверены социальные учреждения - детские сады, школы, больницы", - заявил Харабаджиу.

Глава ГИЧС также сообщил, что дом, часть которого обрушилась в среду вечером, будет полностью снесен, а доступ жильцов в уцелевшие квартиры до сноса полностью ограничат. 

Сегодня утром в Атаках прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для устранения последствий обрушения был создан кризисный штаб. Периметр частично обрушившегося дома будут охранять сотрудники правоохранительных органов, на месте будут дежурить в постоянном режиме машины скорой помощи. Согласно информации ГИЧС, на месте обрушения работают 45 спасателей и 12 единиц спецтехники.

Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. Всего в доме 36 квартир, эвакуировано 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал.

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Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (5)

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Теги:
спасатели, обрушение, дом, Атаки


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