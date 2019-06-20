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В двух кишиневских озерах утонули люди: полиция представила подробности

© Sputnik / Yana Zaharova
Происшествия
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Трагедии произошли на озерах в парке "Валя Морилор" и в парке "Ла Извор".

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Двое мужчин утонули в кишиневских озерах вечером в среду. Информацию об этом подтвердили в управлении полиции Кишинева. 

Озеро. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Полицейским сектора Центр в 20.35 сообщили, что в парке "Валя Морилор" утонул мужчина. На место происшествия прибыла оперативная группа и экипаж врачей, где выяснилось, что 32-летний молодой человек пошел купаться в озеро вместе со знакомым, но больше на поверхности не появился", - говорится в сообщении полиции.

Из воды тело достали спасатели, но спасти мужчину не удалось.

Еще одна трагедия произошла на Скулянке в парке "Ла Извор".

В полицию позвонили в 20.58, сообщив, что утонул 21-летний уроженец Шолданештского района. 

"Люди, с которыми жертвы были на озере, сообщили, что мужчины употребляли спиртные напитки", - добавили в полиции.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства обеих трагедий.

Основные правила безопасности 

В ГИЧС подчеркнули, чтобы снизить риск возможного ЧП такого рода, нужно следовать ряду простых правил:

  • следите за детьми поблизости, когда заходите в воду или находитесь вблизи; 
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  • не купайтесь ночью или после употребления спиртных напитков;
  • купаясь, не взбирайтесь на различные объекты;
  • если вы не умеете плавать, не входите в воду в одиночестве и не идите туда, где глубина превышает уровень вашего пояса;
  • зовите на помощь, когда чувствуете, что находитесь в опасности или становитесь свидетелем того, как кто-то тонет;
  • плавайте только в водоемах, которые соответствующим образом подготовлены.
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