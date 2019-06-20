В двух кишиневских озерах утонули люди: полиция представила подробности

Трагедии произошли на озерах в парке "Валя Морилор" и в парке "Ла Извор".

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Двое мужчин утонули в кишиневских озерах вечером в среду. Информацию об этом подтвердили в управлении полиции Кишинева.

"Полицейским сектора Центр в 20.35 сообщили, что в парке "Валя Морилор" утонул мужчина. На место происшествия прибыла оперативная группа и экипаж врачей, где выяснилось, что 32-летний молодой человек пошел купаться в озеро вместе со знакомым, но больше на поверхности не появился", - говорится в сообщении полиции.

Из воды тело достали спасатели, но спасти мужчину не удалось.

Еще одна трагедия произошла на Скулянке в парке "Ла Извор".

В полицию позвонили в 20.58, сообщив, что утонул 21-летний уроженец Шолданештского района.

"Люди, с которыми жертвы были на озере, сообщили, что мужчины употребляли спиртные напитки", - добавили в полиции.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства обеих трагедий.

Основные правила безопасности

В ГИЧС подчеркнули, чтобы снизить риск возможного ЧП такого рода, нужно следовать ряду простых правил:

следите за детьми поблизости, когда заходите в воду или находитесь вблизи; © Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Трагедия в Оргеевском районе: девочка утонула в Реуте, сестру едва спасли

не купайтесь ночью или после употребления спиртных напитков;

купаясь, не взбирайтесь на различные объекты;

если вы не умеете плавать, не входите в воду в одиночестве и не идите туда, где глубина превышает уровень вашего пояса;

зовите на помощь, когда чувствуете, что находитесь в опасности или становитесь свидетелем того, как кто-то тонет;

плавайте только в водоемах, которые соответствующим образом подготовлены.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK