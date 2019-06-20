Нэстасе: в Хынчештах напали на прокурора, ее госпитализировали

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. В Хынчештах напали на прокурора рядом с прокуратурой. Об этом в четверг заявил министр внутренних дел Андрей Нэстасе в рамках заседания кабмина.
"Ее ударили по голове тяжелым предметом. Она потеряла сознание. После ее госпитализировали", - сказал Нэстасе.
На место происшествия, по его словам, незамедлительно прибыли сотрудники Инспектората полиции Хынчешт вместе с офицерами Национального инспектората расследований.
"Проверены записи камер видеонаблюдения. В настоящее время личность нападавшего установили. Его будут искать и задержат", - добавил Нэстасе.
Однако министр затруднился сказать, как себя чувствует прокурор.
"В ближайшее время станет известен диагноз и точные данные о состоянии здоровья", - заключил Нэстасе.
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