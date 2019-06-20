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Игры с гранатами - мощный взрыв прогремел в квартире в центре Кишинева

© Fotolia / Evgeny Korshenkov
Происшествия
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Выбитые стекла и паника - привычный ход вещей нарушила мощная детонация, эксперты утверждают, что это была боевая граната.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Три человека были экстренно госпитализированы в результате взрыва, прогремевшего в квартире на улице Негруцци, в которой они проживали. Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, речь идет о взрыве боевой гранаты.   

"В Инспекторат полиции сектора Центр поступил телефонный звонок, оперативному дежурному сообщили, что слышали мощный взрыв в одной из квартир по проспекту Негруцци", - уточнила Стати.

Саперы
© Photo: Ministerul Apărării
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Сотрудники правоохранительных органов уточняют все детали случившегося. Следователям удалось выяснить: в квартире проживали четверо молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет, а взрыв произошел в квартире на кухне.

Молодые люди получили ранения различной степени тяжести, но сейчас их жизни ничего не угрожает.

Взрывной май

Не обошлось и без взрывов в Молдове и в мае текущего года. Тогда рвануло во дворе жилого дома в Хынчештах. По информации полиции, взорвалась боевая граната, в результате взрыва погиб один человек и двое пострадали.

Эпизод произошел на улице Дечебал, около 14.35 часов. По сообщению полиции, была подорвана граната типа РГД-5.

Погиб молодой человек, уроженеце Малых Милешт Яловенского района, который арендовал дом, во дворе которого произошел взрыв.

По информации правоохранителей, погибшему в этот день исполнился 21 год. Двое пострадавших - также молодые люди в возрасте 24 и 27 лет. Юноши проживали в этом доме с ноября 2018 года.

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Теги:
причины, Кишинев, взрыв, граната


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