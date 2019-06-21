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Кулак

Агрессивный мужчина набросился с кулаками на женщин с детьми в Кишиневе

CC0 / Pixabay / Pavlofox
Происшествия
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Хулиган избил двух горожанок, утверждая, что парк - "частная собственность".

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Серьезный инцидент произошел в четверг в парке на улице Петрикань в Кишиневе. Неустановленный мужчина накинулся с кулаками на двух женщин, которые гуляли со своими детьми.

Экономическая академия Молдовы
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Агрессор потребовал у женщин покинуть парк, утверждая, что это "его собственность". Когда женщины отказались выполнить его требование, мужчина начал избивать горожанок. Затем хулиган скрылся.

Пострадавшие женщины написали заявление в полицию. Официальная реакция правоохранителей на этот инцидент пока не опубликована.

Месяц назад в Кишиневе был зафиксирован похожий инцидент, когда психически нестабильный мужчина напал на двух женщин на столичной улице Алеку Руссо. Возмущенные кишиневцы распространили шокирующее видео в соцсетях, после чего личность нападавшего была установлена, а он направлен на принудительное лечение.

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Теги:
хулиганство


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