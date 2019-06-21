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Мак

Растить мак для булочек: пенсионерке из Дубоссар грозит уголовное наказание

CC0 / Pixabay / Schwoaze
Происшествия
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Очередная история про то, чем может откликнуться желание выращивать мак на своем огороде, пусть даже в самых благонравных целях создания кулинарного изыска.

ТИРАСПОЛЬ, 21 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. На приусадебном участке 67-летней жительницы города правоохранители обнаружили мак. Со слов пенсионерки, она выращивала его исключительно в кулинарных целях, для выпечки.

"Ежегодно сотрудники милиции акцентируют внимание граждан на том, что выращивать наркосодержащие растения на приусадебных участках недопустимо. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, им стоит быть внимательными к растениям, которые произрастают у них на огородах", - предупреждают в МВД Приднестровья.

Цветущие маки
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Сотрудники уголовного розыска изъяли с огорода пенсионерки более 100 кустов растения. Образцы направлены на экспертизу. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За выращивание на приусадебных участках таких растений, как мак, граждане могут быть привлечены к ответственности по уголовной статье о незаконном культивировании запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Ответственность также предусмотрена по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях Приднестровья. В одной из них административное наказание возможно за "непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю".

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Теги:
уголовная ответственность, кулинария, Приднестровье


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