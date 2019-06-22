Пьяная мать в жару бросила младенца на дороге в Кишиневе - видео очевидца

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Полицейские спасли ребенка, которого нетрезвая мать оставила прямо на дороге в жаркий день. Инцидент произошел в секторе Чеканы столицы.

На кадрах видео, снятых очевидцем происшествия, видно, как полицейские пытаются привести в чувство невменяемую женщину, которая находится в крайней степени опьянения. В это время другие полицейские держат на руках ребенка, рядом стоит детская коляска.

По словам свидетелей, пьяная женщина с младенцем в коляске вышла на прогулку. Однако под воздействием спиртного женщина упала и уснула, в то время как ребенок остался без присмотра на жаре.

Плач младенца привлек внимание прохожих, которые вызвали полицию. По заявлению правоохранителей, ребенок был передан бабушке и дедушке, женщина доставлена в больницу. Сообщается, что у нее есть еще двое детей.

В социальных сетях возмущенные пользователи активно комментируют инцидент. Одни призывают строго наказать мать за халатность, вплоть до лишения родительских прав и привлечения к ответственности за оставление ребенка в беспомощном состоянии в опасности. Другие не спешат осуждать женщину, отмечая, что без результатов медицинской экспертизы трудно судить о происшедшем.

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