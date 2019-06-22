Первая жертва жары - в Кишиневе на стройке умер пожилой мужчина

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Первая жертва жары, установившейся в Молдове, возможно, зафиксирована в Кишиневе. По сообщению полиции, 64-летний мужчина скончался прямо на рабочем месте от внезапной остановки сердца.
Инцидент произошел в субботу днем на стройке на улице Мирча чел Бэтрын в секторе Чеканы столицы, около 15.30.
По словам очевидцев, мужчина жаловался на сильную жару. Затем ему стало плохо. Строитель отошел, чтобы отдохнуть в тени, однако здесь его и настигла смерть.
Прибывшие на место врачи констатировали летальный случай.
Точная причина смерти будет установлена судмедэкспертизой.
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