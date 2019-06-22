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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Первая жертва жары - в Кишиневе на стройке умер пожилой мужчина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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У рабочего-строителя остановилось сердце, он жаловался на плохое самочувствие из-за сильной жары.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Первая жертва жары, установившейся в Молдове, возможно, зафиксирована в Кишиневе. По сообщению полиции, 64-летний мужчина скончался прямо на рабочем месте от внезапной остановки сердца.

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Желтый код в связи с жарой продлен в Молдове до понедельника

Инцидент произошел в субботу днем на стройке на улице Мирча чел Бэтрын в секторе Чеканы столицы, около 15.30.

По словам очевидцев, мужчина жаловался на сильную жару. Затем ему стало плохо. Строитель отошел, чтобы отдохнуть в тени, однако здесь его и настигла смерть.

Прибывшие на место врачи констатировали летальный случай.

Точная причина смерти будет установлена судмедэкспертизой.

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Теги:
жара


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