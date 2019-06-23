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Горящий автомобиль

В столице на Рышкановке сгорел автомобиль

CC0 / Pixabay / WikimediaImages
Происшествия
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На место происшествия приехали сразу два экипажа пожарных.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. В секторе Рышкановка столицы ночью загорелся автомобиль.

Пожар произошел на территории одной из автомастерских в ночь с субботы на воскресенье. Машина полыхала так сильно, что на место происшествия отправили сразу два экипажа пожарных, опасаясь, что пламя перекинется на соседние автомобили и постройки.

Момент, в который машина полыхала, заснял на видео один из жителей дома, который находился близ автомастерской.

В мае сотрудники кишиневской полиции начали расследование по уголовному делу о сгоревших и поврежденных огнем автомобилях. Возгорания произошли в столичных секторах Центр и Чеканы. 

Основными уликами служат кадры с камер видеонаблюдения. На съемках из двух разных мест Кишинева видны силуэты молодых людей, находившихся рядом с автомобилями перед возникновением пламени. Первый огненный инцидент произошел вблизи одного из многоэтажных домов на Хынчештском шоссе, второй - на подземной парковке многоэтажки по улице Алеку Руссо.

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Теги:
Пожар


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