В Единецком районе женщина погибла под колесами автобуса

Погибшая перегоняла корову через дорогу и не заметила мчащейся на полной скорости машины.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Воскресенье не обошлось без трагических происшествий на дорогах республики. Сегодня утром близ села Гашпар Единецкого района женщина попала под колеса автобуса.

К сожалению, спасти жизнь пострадавшей не удалось.

По словам очевидцев, женщина перегоняла корову через дорогу и не заметила рейсового автобуса. Водитель не успел вовремя среагировать и сбил женщину. Пешеходного перехода в этом месте дороги не было.

Женщина скончалась на месте. Полиция устанавливает обстоятельства происшедшего.

Во вторник на минувшей неделе в больнице скончалась женщина, которую сбил автомобиль на улице Гренобля в столице.

За рулем автомобиля марки BMW, который сбил пешехода, был 21-летний водитель. Пострадавшая 61-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее забрал экипаж скорой помощи, но по пути в больницу она скончалась от полученных травм.

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