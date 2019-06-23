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В Единецком районе женщина погибла под колесами автобуса

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Происшествия
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Погибшая перегоняла корову через дорогу и не заметила мчащейся на полной скорости машины.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Воскресенье не обошлось без трагических происшествий на дорогах республики. Сегодня утром близ села Гашпар Единецкого района женщина попала под колеса автобуса. 

К сожалению, спасти жизнь пострадавшей не удалось.

Автомобиль полиции
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам очевидцев, женщина перегоняла корову через дорогу и не заметила рейсового автобуса. Водитель не успел вовремя среагировать и сбил женщину. Пешеходного перехода в этом месте дороги не было.

Женщина скончалась на месте. Полиция устанавливает обстоятельства происшедшего.

Во вторник на минувшей неделе в больнице скончалась женщина, которую сбил автомобиль на улице Гренобля в столице.

За рулем автомобиля марки BMW, который сбил пешехода, был 21-летний водитель. Пострадавшая 61-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее забрал экипаж скорой помощи, но по пути в больницу она скончалась от полученных травм.

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Теги:
ДТП


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