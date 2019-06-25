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Сообщение о бомбе в Апелляционной палате в Кишиневе: здание проверяют

© Photo : Николай Костыркин
Происшествия
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На место происшествия прибыли специалисты.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. В полицию поступило сообщение о взрывном устройстве, которое якобы заложено в здании Апелляционной палаты в столице.

На место происшествия прибыли специализированные службы. Персонал и посетители из здания эвакуированы.

В последний раз здание Апелляционной палаты "минировали" в середине апреля. В тот раз бомбы обнаружено не было.

© Photo : Николай Костыркин
Сообщение о бомбе в здании Апелляционной палаты Кишинева

Если информация о готовящемся взрыве не подтвердится, то звонившему может грозить лишение свободы. Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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Теги:
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