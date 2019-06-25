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Сообщение о бомбе в Апелляционной палате оказалось ложным

© Photo : Николай Костыркин
Происшествия
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Специалисты не нашли никаких признаков взрывного устройства в здании суда.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Сообщение о том, что в Апелляционной палате в Кишиневе заложено взрывное устройство, оказалось ложным.

"После проверки здания специализированными службами никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было. Инспекторат полиции сектора Ботаника возбудил уголовное дело по этому поводу", - сообщила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

© Photo : Николай Костыркин
Сообщение о бомбе в Апелляционной палате в Кишиневе: здание проверяют

Напомним, сегодня утром на телефон экстренной службы 112 поступил звонок с сообщением, что в Апелляционной палате заложена бомба.

На место происшествия прибыли специализированные службы. Персонал и посетители из здания были эвакуированы.

В последний раз здание Апелляционной палаты "минировали" в середине апреля. В тот раз бомбы также обнаружено не было.

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Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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Теги:
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