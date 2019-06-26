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Кража.

Они брали все, что плохо лежит - в Кишиневе задержали опасных воров

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
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"Обчищали" квартиры по-полной: для задержания двух квартирных воров в Кишиневе потребовалась помощь спецназа.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Не по-юношески "талантливы"... Так сказали бы опытные домушники о выходцах из Хынчештского района, которые совершали квартирные кражи в Кишиневе. Следователи Инспектората полиции столичного сектора Центр и бойцы отряда Fulger задержали во вторник двух молодых людей - 18 и 19 лет, которых подозревают в совершении серии "дерзких" квартирных краж.

Один из наиболее громких случаев в криминальной биографии подозреваемых имел место 25 мая этого года, когда наряд полиции вызвала 56-летняя жительница Кишинева. Она сообщила оперативникам, что из ее квартиры воры вынесли практически все самое ценное, взломав окно и пробравшись в жилище. 

Женщина лишилась 14 тысяч евро, 46 тысяч леев, мобильного телефона модели Samsung S9, дорогого компьютерного планшета, модельных дамских часов, коллекции ювелирных украшений из золота и серебра.

Тюрьма
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Общая сумма ущерба, нанесенного владелице ограбленной квартиры, составила 440 тысяч леев. Однако юные правонарушители и не подозревали, что все их криминальные "художества" запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.  

Кишиневские следователи воспользовались старым, как мир, методом. Они начали искать следы реализации украденных вещей. В результате оперативникам удалось обнаружить и задержать любителей поживиться за чужой счет.

При обыске в квартире, где проживали подозреваемые, нашли часть украденных вещей. Золотых украшений не было - их юные "домушники" спешно продали, а на вырученные деньги приобрели автомобиль марки Audi A6 и мотоцикл Yamaha.

Сейчас, если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Летом безопасность имущества - превыше всего

В связи с участившимися случаями квартирных краж в летнее время сотрудники полиции рекомендуют: 

  • не забывать закрывать дверь на все замки перед выходом из дома;
  • научить детей не рассказывать незнакомцам информацию о вещах и ценностях, которые есть дома; 
  • не впускать в дом людей, которые продают с рук средства бытовой химии, мелкую бытовую технику, косметику или украшения. Под предлогом реализации товара они могут усыпить бдительность хозяев и что-то украсть, либо присмотреть ценности, которые есть в доме, а потом, воспользовавшись отсутствием хозяев, вынести все самое ценное; 
  • владельцам квартир, расположенных на первом и втором этажах, следует устанавливать железные решетки на окна, а также оснастить жилище системой сигнализации; 
  • на время долгого отъезда лучше попросить соседей вытаскивать почту из ящика, скопление корреспонденции - первый сигнал ворам, что жильцов давно нет дома; 
  • попросите соседей прибирать перед входной дверью хотя бы раз в неделю, скопление пыли - индикатор для воров о том, что на порог дома давно никто не ступал.

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Теги:
Кишинев, задержание, полиция, воры


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