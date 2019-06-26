Они брали все, что плохо лежит - в Кишиневе задержали опасных воров

"Обчищали" квартиры по-полной: для задержания двух квартирных воров в Кишиневе потребовалась помощь спецназа.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Не по-юношески "талантливы"... Так сказали бы опытные домушники о выходцах из Хынчештского района, которые совершали квартирные кражи в Кишиневе. Следователи Инспектората полиции столичного сектора Центр и бойцы отряда Fulger задержали во вторник двух молодых людей - 18 и 19 лет, которых подозревают в совершении серии "дерзких" квартирных краж.

Один из наиболее громких случаев в криминальной биографии подозреваемых имел место 25 мая этого года, когда наряд полиции вызвала 56-летняя жительница Кишинева. Она сообщила оперативникам, что из ее квартиры воры вынесли практически все самое ценное, взломав окно и пробравшись в жилище.

Женщина лишилась 14 тысяч евро, 46 тысяч леев, мобильного телефона модели Samsung S9, дорогого компьютерного планшета, модельных дамских часов, коллекции ювелирных украшений из золота и серебра.

Общая сумма ущерба, нанесенного владелице ограбленной квартиры, составила 440 тысяч леев. Однако юные правонарушители и не подозревали, что все их криминальные "художества" запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.

Кишиневские следователи воспользовались старым, как мир, методом. Они начали искать следы реализации украденных вещей. В результате оперативникам удалось обнаружить и задержать любителей поживиться за чужой счет.

При обыске в квартире, где проживали подозреваемые, нашли часть украденных вещей. Золотых украшений не было - их юные "домушники" спешно продали, а на вырученные деньги приобрели автомобиль марки Audi A6 и мотоцикл Yamaha.

Сейчас, если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Летом безопасность имущества - превыше всего

В связи с участившимися случаями квартирных краж в летнее время сотрудники полиции рекомендуют: