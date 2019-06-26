Они брали все, что плохо лежит - в Кишиневе задержали опасных воров

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Не по-юношески "талантливы"... Так сказали бы опытные домушники о выходцах из Хынчештского района, которые совершали квартирные кражи в Кишиневе. Следователи Инспектората полиции столичного сектора Центр и бойцы отряда Fulger задержали во вторник двух молодых людей - 18 и 19 лет, которых подозревают в совершении серии "дерзких" квартирных краж.
Один из наиболее громких случаев в криминальной биографии подозреваемых имел место 25 мая этого года, когда наряд полиции вызвала 56-летняя жительница Кишинева. Она сообщила оперативникам, что из ее квартиры воры вынесли практически все самое ценное, взломав окно и пробравшись в жилище.
Женщина лишилась 14 тысяч евро, 46 тысяч леев, мобильного телефона модели Samsung S9, дорогого компьютерного планшета, модельных дамских часов, коллекции ювелирных украшений из золота и серебра.
Общая сумма ущерба, нанесенного владелице ограбленной квартиры, составила 440 тысяч леев. Однако юные правонарушители и не подозревали, что все их криминальные "художества" запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.
Кишиневские следователи воспользовались старым, как мир, методом. Они начали искать следы реализации украденных вещей. В результате оперативникам удалось обнаружить и задержать любителей поживиться за чужой счет.
При обыске в квартире, где проживали подозреваемые, нашли часть украденных вещей. Золотых украшений не было - их юные "домушники" спешно продали, а на вырученные деньги приобрели автомобиль марки Audi A6 и мотоцикл Yamaha.
Сейчас, если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.
Летом безопасность имущества - превыше всего
В связи с участившимися случаями квартирных краж в летнее время сотрудники полиции рекомендуют:
- не забывать закрывать дверь на все замки перед выходом из дома;
- научить детей не рассказывать незнакомцам информацию о вещах и ценностях, которые есть дома;
- не впускать в дом людей, которые продают с рук средства бытовой химии, мелкую бытовую технику, косметику или украшения. Под предлогом реализации товара они могут усыпить бдительность хозяев и что-то украсть, либо присмотреть ценности, которые есть в доме, а потом, воспользовавшись отсутствием хозяев, вынести все самое ценное;
- владельцам квартир, расположенных на первом и втором этажах, следует устанавливать железные решетки на окна, а также оснастить жилище системой сигнализации;
- на время долгого отъезда лучше попросить соседей вытаскивать почту из ящика, скопление корреспонденции - первый сигнал ворам, что жильцов давно нет дома;
- попросите соседей прибирать перед входной дверью хотя бы раз в неделю, скопление пыли - индикатор для воров о том, что на порог дома давно никто не ступал.
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