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Конопля

Любитель ботаники - что нашла полиция во дворе жителя пригорода Кишинева

CC0 / Pixabay / herbalhemp
Происшествия
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Двор владельца одного из частных домов в столичном пригороде напомнил полицейским наркотические кущи - сотрудники правоохранительных органов конфисковали килограммы наркотиков.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Килограммовые пакеты с марихуаной, несколько керамических сосудов с сушеными листьями конопли, сотни расфасованных доз наркотиков обнаружили сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника в доме 43-летнего жителя коммуны Бачой, расположенной неподалеку от молдавской столицы.

А во дворе предприимчивого хозяина росли еще 44 куста конопли, за которыми он ежедневно ухаживал - пропалывал сорняки и бережно поливал. Если бы мужчина реализовал все имеющиеся у него наркотические запасы, он заработал бы порядка 200 тысяч леев. 

Растения, которые тихо "зрели" в огороде были изъяты и направлены на криминалистический анализ в лабораторию, туда же отправили и другие, уже засушенные запасы зеленой "дури". Если вину предприимчивого "огородника" докажут в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Конопля
© Sputnik / Алексей Никольский
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Марихуана, согласно определениям, содержащимся в документах ООН и Постоянного комитета по контролю наркотиков, представляет собой "приготовленную смесь высушенных или невысушенных верхушек с листьями и остатками стебля любых сортов конопли без центрального стебля". Марихуана обладает своеобразным пряным запахом, свойственным конопле. Цвет — светло-зелёный, зелёный, редко коричневый.

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По данным некоторых исследований, действие марихуаны вызывает искажения чувственных восприятий, нарушение координации и памяти, снижение обучаемости и умственных способностей. В случае длительного постоянного употребления марихуаны снижение памяти и обучаемости наблюдаются и после того, как исчезают явные признаки наркотического опьянения. Употребление марихуаны подростками может вызвать негативные последствия, остающиеся в течение многих лет, включая изменения в структуре головного мозга и снижение интеллекта.

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Теги:
задержание, реализация, наркотики, конопля, марихуана


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