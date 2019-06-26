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Газовый баллон

Взрыв в Новых Аненах: сильно пострадала женщина

© Sputnik / Nicu Goncear
Происшествия
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После взрыва газового баллона на месте происшествия пожар не случился, однако пострадала хозяйка дома.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Женщина в возрасте 77 лет в тяжелом состоянии доставлена в Ожоговый центр в Кишиневе после взрыва, произошедшего в летней кухне ее дома. Об этом сообщили в среду в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Инцидент произошел еще во вторник вечером, однако известно об этом СМИ стало лишь 26 июня.

"Взрыв произошел в летней кухне в результате утечки газа из баллона пропан-бутана. В результате 77-летняя владелица дома получила ожоги 40% тела и была в тяжелом состоянии доставлена в Ожоговый центр в Кишинев", - сообщили в Генинспекторате по ЧС. 

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На место происшествия после случившегося прибыли пожарные, однако возгорания после взрыва не произошло.

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Специалистам еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напомнили о риске использования газовых баллонов и призвали население избегать утилизации неавторизированного оборудования.

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Теги:
Новые Аннены, газ, взрыв


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