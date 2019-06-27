Пожар в многоэтажке на Буюканах тушили три пожарных расчета - фото

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Три пожарных расчета тушили возгорание в пятиэтажном жилом доме, расположенном в столичном секторе Буюканы. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

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Пожар произошел в многоэтажке, расположенной на улице Онисифор Гибу, 5.

"Звонок поступил 26 июня в 18.32. Загорелась однокомнатная квартира на четвертом этаже. На место происшествия прибыли три пожарных расчета. Им удалось ликвидировать возгорание в короткие сроки. 71-летняя хозяйка квартиры отравилась угарным газом и получила ожоги. Ее госпитализировали", - говорится в сообщении Генинспектората по ЧС.

По словам очевидцев, пострадавшую без сознания обнаружил сосед.

Пока специалисты не назвали причин пожара, подчеркнув, что они выясняются.

Согласно статистике, пенсионеры чаще всего становятся жертвами пожаров. Также нередки случаи использования пожилыми людьми газовых баллонов, которые приводят к трагедиям.

Например, вечером 25 июня женщина в возрасте 77 лет в тяжелом состоянии доставлена в Ожоговый центр в Кишиневе после взрыва, произошедшего в летней кухне ее дома в Новых Аненах. Пожара после взрыва не было, но хозяйка дома сильно пострадала – у нее ожоги 40% тела.

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