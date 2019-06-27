10:21 27 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.64
  • USD18.16
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Пожар. Архивное фото

Пожар в многоэтажке на Буюканах тушили три пожарных расчета - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
108 0 0

Хозяйку горевшей однокомнатной квартиры обнаружил без сознания сосед - ее пришлось госпитализировать.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Три пожарных расчета тушили возгорание в пятиэтажном жилом доме, расположенном в столичном секторе Буюканы. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Пока вы спали: пожар в Кишиневе, аварийная посадка самолета, встреча Путина и Трампа>>>

Пожар произошел в многоэтажке, расположенной на улице Онисифор Гибу, 5.

"Звонок поступил 26 июня в 18.32. Загорелась однокомнатная квартира на четвертом этаже. На место происшествия прибыли три пожарных расчета. Им удалось ликвидировать возгорание в короткие сроки. 71-летняя хозяйка квартиры отравилась угарным газом и получила ожоги. Ее госпитализировали", - говорится в сообщении Генинспектората по ЧС. 

По словам очевидцев, пострадавшую без сознания обнаружил сосед.

Работа кишиневских пожарных
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Жадное пламя и черный дым: пожар в Кишиневе - как это было в видео

Пока специалисты не назвали причин пожара, подчеркнув, что они выясняются.

Согласно статистике, пенсионеры чаще всего становятся жертвами пожаров. Также нередки случаи использования пожилыми людьми газовых баллонов, которые приводят к трагедиям.

Например, вечером 25 июня женщина в возрасте 77 лет в тяжелом состоянии доставлена в Ожоговый центр в Кишиневе после взрыва, произошедшего в летней кухне ее дома в Новых Аненах. Пожара после взрыва не было, но хозяйка дома сильно пострадала – у нее ожоги 40% тела.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Пожар в лицее на Рышкановке: школьников эвакуировали - видео
В Бельцах в торговом центре произошел пожар, людей эвакуировали из здания
Двадцать человек были эвакуированы во время утреннего пожара в Кишиневе
Теги:
тушение, Пожар


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц
Птица высокого полёта: дрон-сову показали на форуме "Армия-2019"
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться