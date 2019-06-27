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Живой груз - как гражданин Молдовы пытался проникнуть в Румынию

© Photo: Facebook / Poliția de Frontieră Română
Происшествия
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Будучи не в ладах с законом и не имея права на выезд из страны, молодой человек пытался оригинальным способом покинуть территорию Молдовы и выехать в Румынию без документов.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Молдавские пограничники видали всякое, но такое, наверняка, впервые. Осматривая рейсовый автобус, следовавший по маршруту Кишинев-Сибиу, сотрудники Пограничной полиции обратили внимание на необычное положение задних сидений.

Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
© Sputnik / Стрингер
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Проведя более тщательный досмотр, пограничники обнаружили под сидением 21-летнего худощавого молодого человека небольшого роста, который сидел на корточках, пригнув голову к коленям. При допросе мужчины выяснилось, что такой способ передвижения через границу молодой человек выбрал, так как находится не в ладах с законом. А направлялся он в Бухарест, где надеялся утроиться разнорабочим. 

Сначала парень пытался обмануть сотрудников Пограничной полиции, сообщив, что он - гражданин Румынии. Однако позже выяснилось, что он является уроженцем села Пыржота Рышканского района. По факту попытки незаконного пересечения границы заведено уголовное дело, ведется следствие.

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Теги:
автобус, Румыния, Молдова


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