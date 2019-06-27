Живой груз - как гражданин Молдовы пытался проникнуть в Румынию

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Молдавские пограничники видали всякое, но такое, наверняка, впервые. Осматривая рейсовый автобус, следовавший по маршруту Кишинев-Сибиу, сотрудники Пограничной полиции обратили внимание на необычное положение задних сидений.
Проведя более тщательный досмотр, пограничники обнаружили под сидением 21-летнего худощавого молодого человека небольшого роста, который сидел на корточках, пригнув голову к коленям. При допросе мужчины выяснилось, что такой способ передвижения через границу молодой человек выбрал, так как находится не в ладах с законом. А направлялся он в Бухарест, где надеялся утроиться разнорабочим.
Сначала парень пытался обмануть сотрудников Пограничной полиции, сообщив, что он - гражданин Румынии. Однако позже выяснилось, что он является уроженцем села Пыржота Рышканского района. По факту попытки незаконного пересечения границы заведено уголовное дело, ведется следствие.
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