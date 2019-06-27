Нетрезвый купальщик утонул в озере в Рыбницком районе

Жертвы жаркого лета гибнут не только от теплового удара, но и во время пьяного купания.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В селе Гершуновка Рыбницкого района в озере утонул мужчина. По предварительным данным, купальщик был нетрезв.

Искупаться на водоем 49-летний мужчина приехал из села Андреевка, сообщают правоохранители Приднестровья. Отдыхая на берегу вместе с родственниками, после распития горячительных напитков, сельчанин окунулся в воду и доплыл до середины озера, прежде чем начал тонуть.

На помощь бросился 23-летний зять купальщика, который сумел вытащить того на берег.

Однако откачать мужчину не удалось, и прибывшие врачи сумели лишь констатировать его смерть.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Подобный случай не первый и за нынешний купальный сезон, только в приднестровском регионе за июнь месяц еще двое человек не вернулись домой.

С начала 2019 года в водоемах приднестровского региона утонули уже девять человек.

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