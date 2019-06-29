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Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб

Авария в Кишиневе: легковушка попала под грузовик - фото и видео

© Sputnik / Юлия Липовая
Происшествия
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91 0 0

Смотрите на фото и видео Sputnik, к каким последствиям привело ДТП в центре Кишинева.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествия произошло в молдавской столице в субботу утром - столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Авария произошла на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб.

  • Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    © Sputnik / Юлия Липовая
  • Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    © Sputnik / Юлия Липовая
  • Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    © Sputnik / Юлия Липовая
  • Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    © Sputnik / Юлия Липовая
  • Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    © Sputnik / Юлия Липовая
  • Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    © Sputnik / Юлия Липовая
  • Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
    © Sputnik / Юлия Липовая
1 / 7
© Sputnik / Юлия Липовая
Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб

Водитель грузовика заявил корреспонденту Sputnik, что он ехал по главной дороге.

"Джип должен был меня пропустить, даже остановиться. Но он не сделал этого. Масло на дорогу вытекло из моей машины, он ударил прямо в гидравлику", - сказал водитель грузовика.

По предварительной информации, шоферам удалось избежать серьезных травм.

На место происшествия прибыли пожарные, которые помыли проезжую часть.

Пострадавший джип пришлось вывозить с места аварии на эвакуаторе.

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