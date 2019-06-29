Сюжет, как в кино - на Телецентре нашли сотни килограммов взрывчатки

На одном из складов в столичном микрорайоне нашли взрывчатку, оружием и химические вещества.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе рассказал в субботу об обысках, которые провели на одном из складов возле помещений киностудии Moldova Film.

В результате сотрудники отрядов саперов и спецназа МВД и министерства обороны нашли около 700 килограммов взрывчатки, огнестрельное оружие, химические вещества, которые хранились в неподобающих условиях.

По указанию Нэстасе, начато расследование происхождения опасной находки. "Предпринимаются все меры для обеспечения безопасности окружающей склад территории", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Детальную информацию о расследовании власти обещали сообщить позже. В ходе проверки радиационного фона и состояния химического загрязнения установлено, что все показатели соответствуют норме.

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