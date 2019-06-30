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Телецентр мог взлететь на воздух - сотни кг взрывчатки угрожали кишиневцам

© Photo: Facebook / Andrei Nastase
Происшествия
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О том, как саперы вывозили смертоносный груз из Кишинева, рассказал в онлайн-трансляции в соцсети Facebook министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Саперам и сотрудникам полиции удалось вывезти из Кишинева и обезвредить более 700 килограммов взрывчатки, хранившейся на одном из складов возле помещений киностудии Moldova-Film. Об этом в воскресенье сообщил глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе в ходе онлайн-трансляции на Facebook.

"Существовал большой риск взрыва, могли быть серьезные последствия. Нам удалось нейтрализовать опасную ситуацию с коллегами из МВД и министерства обороны Молдовы. Я обратился в прокуратуру с запросом о расследовании незаконного хранения взрывчатки и оружия. Аналогичный запрос был направлен в профильную парламентскую комиссию", - заявил Нэстасе. 

Люди, виновные в том, что много лет подряд подвергали жизнь окружающих серьезной опасности, должны ответить по всей строгости закона, считает глава МВД. 

"С утра я связался с саперами и выяснил, что взрыв мог быть такой силы, что в радиусе одного километра пострадали бы здания и люди. Это закончилось бы человеческими жертвами", - заявил Нэстасе.

В субботу на одном из складов возле помещений киностудии Moldova-Film прошли обыски. В результате сотрудники отрядов саперов и спецназа МВД и министерства обороны нашли около 700 килограммов взрывчатки, огнестрельное оружие, химические вещества, которые хранились в неподобающих условиях.

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Теги:
МВД, опасность, взрывчатка


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