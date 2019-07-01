В Кишиневе орудуют карманники - полиция призывает к осторожности

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. В Кишиневе задержали двоих мужчин, 35 и 45 лет, подозреваемых в совершении серии карманных краж. По информации столичной полиции, выходцы из Криулянского района ранее уже были неоднократно судимы за различные преступления и отбывали сроки в местах не столь отдаленных.
Как правило, правонарушители совершали карманные кражи, пользуясь невнимательностью жертвы. Так, по данным следствия, 19 июня они украли у пенсионера, который пошел на Центральный рынок за покупками, кошелек с 750 леями. Один из них отвлекал пожилого человека, а другой незаметно подойдя вытащил из кармана портмоне с деньгами.
Следующей жертвой карманников стала 21-летняя девушка, у которой также на Центральном рынке злоумышленники вытащили кошелек с 1500 леями и документами.
Сотрудникам полиции Кишинева удалось задержать воров. Сейчас оба правонарушителя, давших признательный показания, находятся под следствием, если их вина будет доказана в суде, им грозит штраф в размере ль 32500 до 42500 леев, либо тюремное заключение сроком до двух лет.
Карман - "на замке"
- Чтобы не стать жертвой воров-карманников, в полиции рекомендуют:
- когда ждете общественный транспорт, обращайте внимание на поведение людей, стоящих совсем рядом с вами, они могут незаметно вытащить из кармана ценные вещи;
- деньги для оплаты проезда в общественном транспорте приготовьте заранее, так как в транспорте вор обычно обращает внимание, куда человек прячет кошелек; © Sputnik / Evghenii Panasenco
- не отвлекайтесь на чтение или просмотр приложений в смартфоне во время поездки, ваша невнимательность - на руку карманнику;
- не храните деньги в задних карманах брюк;
- находясь в местах массового скопления людей следите за своими карманами и сумками;
- не держите сумку или рюкзак на плече во время езды в общественном транспорте - это идеальное положение для совершения преступником кражи;
- не забывайте: большинство воров-карманников, как правило, элегантно одеты, чтобы у окружающих не возникало подозрений.
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