В Кишиневе орудуют карманники - полиция призывает к осторожности

Есть ряд мер, которые позволят жителям и гостям молдавской столицы не стать жертвой "щипачей", для которых лето - злачная пора.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. В Кишиневе задержали двоих мужчин, 35 и 45 лет, подозреваемых в совершении серии карманных краж. По информации столичной полиции, выходцы из Криулянского района ранее уже были неоднократно судимы за различные преступления и отбывали сроки в местах не столь отдаленных.

Как правило, правонарушители совершали карманные кражи, пользуясь невнимательностью жертвы. Так, по данным следствия, 19 июня они украли у пенсионера, который пошел на Центральный рынок за покупками, кошелек с 750 леями. Один из них отвлекал пожилого человека, а другой незаметно подойдя вытащил из кармана портмоне с деньгами.

Следующей жертвой карманников стала 21-летняя девушка, у которой также на Центральном рынке злоумышленники вытащили кошелек с 1500 леями и документами.

Сотрудникам полиции Кишинева удалось задержать воров. Сейчас оба правонарушителя, давших признательный показания, находятся под следствием, если их вина будет доказана в суде, им грозит штраф в размере ль 32500 до 42500 леев, либо тюремное заключение сроком до двух лет.

Карман - "на замке"