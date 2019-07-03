В Молдове задержали преступную группировку, которая торговала оружием

Члены группировки, задержанной на юге Молдовы, сбывали незаконно огнестрельное оружие не только в Молдове, но и отправляли его на Украину и в Россию.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. По сообщению молдавских правоохранительных органов, на юге республики сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью удалось задержать группировку, состоящую из 15 человек, занимавшуюся незаконным хранением и продажей огнестрельного оружия различных моделей.

Продажа оружия осуществлялась в течение двух лет, утверждают следователи, а особым спросом у покупателей пользовались пистолеты моделей "Макаров" и "Байкал". Пистолеты реализовывались в Молдове также лицам, находящимся не в ладах с законом, а ряд единиц огнестрельного оружия использовался при совершении особо опасных опасных преступлений.

При обысках в квартире одного из ведущих членов криминального сообщества, оперативники обнаружили не только пистолеты, но и крупнокалиберные ружья и обрезы, снайперские винтовки, приборы ночного видения, радиостанции и инструменты для ремонта огнестрельного оружия.

Сейчас сотрудники полиции расследуют уголовное дело, открытое по факту незаконного хранения и продажи оружия, а также устанавливают круг лиц, которые могли быть причастны к деятельности преступной группировки и участвовали в совершении других правонарушений.

Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит до 7 лет тюремного заключения.

Между тем, в Молдове растет число преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия, выданного легально. Разборки на улицах молдавских городов происходят все чаще, в результате которых гибнут, либо получают серьезные травмы люди, которые не связаны с преступным миром.

"Оружие выдается в целях самообороны, а человек, который получает разрешение на его ношение, должен помнить об этом постоянно. Применить его он может лишь в экстренных случаях, когда его безопасности, здоровью или жизни его близких кто-то прямо угрожает", - заявил ветеран МВД, экс-вице-комиссар Кишинева Владимир Коваль.

Западные модели жизни и поведения неприменимы к гражданам Молдовы, а проблемы, связанные с ношением оружия, будут продолжаться и нарастать в нашей стране, уверен собеседник. По его мнению, в Молдове с более патриархальным укладом жизни, не приживаются западные рамки свободы в диком ее понимании.

"В США, к примеру, эту свободу понимают превратно. То есть, там каждый, получив разрешение, может купить пистолет и устроить расстрел в школе или публичном месте. И это стало уже ужасной и смертельной традицией там", - сказал Коваль.

В Молдове оружие продается по соответствующему разрешению, потому что государство пока не в состоянии полностью защитить граждан, обеспечить полную безопасность на улицах городов и сел Молдовы, подчеркнул ветеран МВД.

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