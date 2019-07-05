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Челноки.

Будни контрабандиста - новые молдавские "челноки" не дают покоя таможенникам

© Sputnik / Владимир Федоренко
Происшествия
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Граждане Молдовы идут на всевозможные уловки, чтобы заработать, а закон зачастую не является преградой на пути жажды наживы.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Казалось бы, прошли те времена, когда "челноки" прятали вещи в клетчатых баулах, перевозимые в несметных количествах, от таможенников. Однако рецидивы того занятия из времени давно ушедшего продолжают нет-нет, да и случаться в нашей стране. То ли нищета заставляет людей нарушать закон, то ли жажда легкой наживы и желанных заработков с перепродажи втридорога, неизвестно.

Картина из 90-х годов прошлого века возвращается в Молдову уже в XXI -ом - более 300 предметов фирменной женской и детской одежды одного из европейских брендов обнаружили таможенники в багажнике одного из частных автомобилей.

Как сообщили в Таможенной службе Молдовы, неучтенный груз удалось обнаружить в рамках рейда, который таможенники проводят на приграничных трассах республики. Товар поступает в Молдову незаконно из Румынии, минуя КПП "Костешты-Стынка". 

Работа таможенных и пограничных служб Украины
© Sputnik / Александр Мазуркевич
Дорогая контрабанда: что пытался провезти молдаванин через границу Украины

Задержать автомобиль с грузом, незаконно пересекшим границу Молдовы, таможенникам удалось лишь близ села Корлэтень Рышканского района.

У водители микроавтобуса не оказалось документов, подтверждающих происхождение товара, а его стоимость оценивается в десятки тысяч леев. 

В ходе следствия предстоит установить причастность водителя к контрабанде товаров через госграницу Молдовы, а также квалифицировать его действия в соответствии с действующим законодательством.

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Теги:
задержание, груз, таможенники, сигареты, вещи, контрабанда


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