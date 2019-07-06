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Национальный центр по борьбе с коррупцией

Громкое задержание в Кишиневе: Антикоррупционный центр предоставил детали

© Sputnik / Евгений Панасенко
Происшествия
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Речь идет о члене комиссии при администрации президента республики. В Антикоррупционном центре рассказали, в чем конкретно подозревается служащий.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Член комиссии по предоставлению гражданства Молдовы при администрации президента республики, а также посредник служащего задержаны по делу об извлечении выгоды из влияния, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

"Они подозреваются в том, что могли помочь иностранному гражданину получить молдавское гражданство без каких-либо препятствий", - отметили в НАЦ.

Согласно материалам дела, как подчеркнули в Антикоррупционном центре, подозреваемые действовали совместно, а за свои услуги якобы планировали получить 2500 евро.

Наручники
CC0 / Pixabay / 4711018
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"Отслежена передача денег двумя траншами – от заявителя на получение гражданства посреднику и от посредника члену комиссии. После того, как была передана вся сумма, офицеры НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали посредника и представителя комиссии", - отметили в НАЦ.

Подозреваемые помещены в изолятор Антикоррупционного центра на 72 часа. Следствие продолжается для выяснения всех обстоятельств дела.

"Представители администрации президента продолжают оказывать помощь офицерам НАЦ и прокурорам для объективного документирования случая и идентификации всего круга подозреваемых", - добавили в Антикоррупционном центре.

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