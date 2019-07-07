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Кража в одном из банков Кишинева: полиция предоставила подробности дела

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Как в кино: преступники, отключив систему безопасности и камеры видеонаблюдения, проникли в здание одного из столичных банков и взломали ячейки вкладчиков.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Филиал одного из банков, расположенный в столичном секторе Буюканы, обокрали в ночь на субботу, 6 июля.

Деньги
CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
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"Утром в субботу примерно в 09.25 сотрудники инспектората полиции столичного сектора Буюканы получили сообщение от представителей одного из банков о том, что были украдены ценности… На место происшествия прибыла опергруппа и следователи", - сообщила Sputnik пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

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По ее словам, в результате осмотра удалось установить, что неизвестные проникли в здание банка через окна, повредив защитный механизм.

"Взломав замки, они вытащили из ячеек вкладчиков деньги и ценности. Сигнализация и камеры видеонаблюдения были отключены. На данный момент устанавливается точный размер ущерба и выясняются все обстоятельства случившегося", - отметила собеседница.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 186 Уголовного кодекса "Кража", которая предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы.

По информации местной прессы, речь идет о филиале Moldova-Agroindbank, который расположен на улице И. Крянгэ. Сообщается, что действовали преступники втроем. По данным одного из телеканалов, общая сумма ущерба превышает 30 миллионов леев, а в полицию обратились 25 вкладчиков банка.

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