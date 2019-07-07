В банке сообщили, что предстоит установить размер причиненного ущерба в результате незаконного проникновения неизвестных в помещение филиала.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Коммерческий банк Moldova Agroindbank подтвердил факт взлома в одном из своих филиалов. Информация опубликована на официальном сайте финучреждения.

"В одном из филиалов КБ Moldova Agroindbank АО в ночь на 6 июля произошла взлом. Неизвестные лица проникли в помещение банка, отключив энергосистему, повредив сигнализацию и отключив часть камер видеонаблюдения", - отметили в банке.

Сотрудники финучреждения обратились в следственные органы, которые предпринимают все необходимые оперативные меры по поиску преступников.

"Предстоит установить размер причиненного ущерба", - подчеркнули в Moldova Agroindbank.

Ранее Sputnik сообщили в пресс-службе столичного инспектората полиции, что утром в субботу примерно в 09.25 в правоохранительные органы поступило сообщение от представителей одного из банков в столчином секторе Буюканы о том, что были украдены ценности. В результате осмотра удалось установить, что неизвестные проникли в здание банка через окна, повредив защитный механизм. Затем они взломали замки и вытащили из ячеек вкладчиков деньги и ценности. Сигнализация и камеры видеонаблюдения были отключены.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 186 Уголовного кодекса "Кража", которая предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы.

По информации местной прессы, речь идет о филиале Moldova-Agroindbank, который расположен на улице И. Крянгэ. Сообщается, что действовали преступники втроем. По данным одного из телеканалов, общая сумма ущерба превышает 30 миллионов леев, а в полицию обратились 25 вкладчиков банка.

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